Роскачество проверит качество пивных напитков

Роскачество по поручению правительства РФ приступит к проверке пивных напитков, по результатам которой ведомство подготовит проект по внесению корректив в законодательство в части классификации пивоваренной продукции, а также способы контроля её качества.

Исследование коснётся продукции с маркировкой «пивные напитки». Предварительный анализ показал, что часто к этой категории относят продукты, имеющие мало общего с пивом. На продуктовой полке находится четыре категории напитков, относящихся к пивным. В первую категорию входят продукты, содержащие более 80% солода, но имеющие в составе естественные вкусоароматические компоненты. Вторая категория включает напитки с содержанием менее 80% солода, а несоложенных продуктов – более 20%. Третья категория содержит менее 80% солода с добавлением воды, искусственных и натуральных ароматизаторов. В четвёртую входят слабоалкогольные напитки с добавлением газированной воды и спирта.

В Роскачестве отметили, что существующая классификация пивных напитков вводит покупателей в заблуждение и мешает честной конкуренции. В итоге на одной полке с пивом оказались слабоалкогольные коктейли. Как считает глава ведомства, Максим Протасов, данная ситуация сложилась вследствие повышения акциза на слабоалкогольные напитки. В конце проверки ведомство подготовит доклад по изменению законодательства и представит его правительству.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору глазированных сырков, а также провело проверку качества сосисок.