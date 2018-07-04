У входа в больницу Катара появилась серия необычных скульптур Дэмиена Хёрста

В столице Катара возле входа в медицинский исследовательский центр «Сидра» установили 14 гигантских монументов, посвящённых развитию плода в утробе.

Современный медицинский центр, занимающийся лечением женщин и детей, открылся в Дохе на этой неделе. 15-метровые скульптуры выполнены по проекту знаменитого британского художника Дэмьена Хёрста. Цикл монументов демонстрирует развитие ребёнка от момента зачатия до рождения. Он получил название «Удивительное путешествие». Власти Катара потратили примерно 8 миллиардов долларов на строительство передового медицинского центра.

Впервые работа Хёрста была представлена в 2013 году, однако из-за массового протеста её пришлось скрыть от публики до тех пор, пока не откроют больницу. Ожидается, что и в этот раз не обойдётся без общественных протестов. В стране, где большинство граждан мусульмане, подобное искусство не всегда воспринимается положительно. Однако Лейла Ибрагим Баха, искусствовед Катарского фонда, отмечает, что скульптуры для того и поставили, чтобы вызвать дискуссию и размышление.

В честь 90-летия Микки Мауса, одного из самых популярных героев Disney, Дэмиен Хёрст и часовой бренд Swatch создали часы с необычным изображением персонажа.