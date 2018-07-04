В Липецкой области чиновникам запретили пользоваться Skype

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаила Шаршакова. Он отметил, что ограничение в использовании приложения будет распространяться исключительно на рабочее время депутатов Липецкой области.

Сообщается, что такое решение было принято не просто так. Аналитики провели исследование и выяснили, что у платформы очень низкая защита. Специалисты сообщили, что она не сможет в необходимой мере гарантировать безопасность информации. Как заявил сам Михаил Шаршаков: «Вне работы — хоть заболтайтесь».

Анонимный источник сообщил, проблема состоит в том, что программа была разработана за рубежом. По его мнению, данные, которые передают чиновники друг другу могут быть скомпрометированы. Подчеркивается. Однако, что неизвестно, когда именно был принят такой запрет. Кроме того, ничего неизвестно, ждут ли нарушителей какие-либо санкции и, если да, то какие именно.

При этом всех чиновников знакомят с документом, который устанавливает данный запрет. Ознакомление происходит под подпись каждого политика. Также остается непонятным, нельзя именно пользоваться приложением, или запрет распространяется и за простое наличие в персональном компьютере.