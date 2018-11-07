Матвиенко настаивает на предоставлении оплачиваемых отпусков для диспансеризации всем гражданам РФ

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, заявила, что всем работающим россиянам необходимо предоставлять оплачиваемый отпуск для прохождения диспансеризации.

На встрече сенаторов с главой Минздрава Вероникой Скворцовой Матвиенко напомнила, что в конце октября был принят закон, гарантирующий оплачиваемые отпуска для прохождения медицинского обследования работающим гражданам предпенсионного возраста. Спикер Совфеда считает, что все россияне, вне зависимости от возраста, нуждаются в подобном. Это позволит возложить на работодателей и бизнес ответственность за здоровье сотрудников.

Эксперты не сошлись во мнении по поводу её предложения. Член президентского Совета по правам человека Борис Кравченко сообщил, что мера станет полезна сотрудникам предприятий со слабыми профсоюзами либо их отсутствием. А вот Олег Бабич, глава правового департамента «Конфедерации труда России», считает, что в этом нет смысла.

Новый закон, который вступит в силу 1 января 2019 года, даёт гражданам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам право на два дня на диспансеризацию. Работающие граждане имеют право на один выходной день раз в три года для прохождения медицинского обследования. Для этого необходимо подать соответствующее заявление и согласовать день с начальством.

Согласно данным Минздрава, почти половина россиян, прошедших диспансеризацию, имеет заболевания, при которых пациент нуждается в постоянном наблюдении врачей. Но несмотря на это, многие граждане не спешат идти на больничный, чтобы не лишиться зарплаты или работы, что часто вызывает эпидемии в офисе.

Сама Матвиенко пришла на встречу в гипсе после спортивной травмы и попросила потерпеть её в таком виде три недели.