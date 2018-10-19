Десятилетняя волгоградская девочка подтянулась больше 30 раз за минуту и попала в Книгу рекордов России

Десятилетняя жительница Волгоградской области подтянулась на турнике больше 30 раз за минуту и попала в Книгу рекордов России. Сейчас юная спортсменка нацелена на Книгу рекордов Гиннесса.

Виктория Горбачева недавно продемонстрировала свои физические способности, - сообщается в пресс службе администрации города Волжский, откуда девочка родом. 19 числа Викторию наградили сертификатом Книги рекордов России за «Наибольшее количество подтягиваний на перекладине прямым хватом за 1 минуту (девочки, 10 лет)». Юная спортсменка смогла подтянуться 31 раз на перекладине.

По данным мэрии, девочка занимается спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва в Волжском, начиная с пяти лет. Родители уже подали заявку на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Они также хотят установить рекорд по отжиманию от пола. Говорят, на днях она для себя побила свой собственный рекорд и отжалась 56 раз. На брусьях она подтянется 21 раз. Для сравнения, в армии для отметки «отлично» нужно подтянуться 13-14 раз. Отец Виктории гордиться ею и говорит, что даже среднестатистический мужчина не сможет выполнить столько, сколько выполняет его дочка.

Сейчас она находиться в составе команды на всероссийском соревновании по спортивной гимнастике. Позже — неделя тренировок и поездка на всероссийские соревнования «Олимпийские надежды — 2018». Можно сказать, у девочки спортивная жизнь очень насыщенная.

Напомним, недавно пятилетний мальчик Рахим Куриев отжался от пола 4105 раз, однако его рекорд в Книгу рекордов России не зафиксировали. За то, юный Рахим получил в подарок Mercedes C180 от главы Чечни Рамзана Кадырова.