За помощью в Госдуму: Мария Шукшина нажаловалась на свою старшую сестру

Как отмечается, Мария Шукшина попросила Госдуму вмешаться в конфликт со старшей сестрой. Новый скандал в семье произошел из-за авторских прав на произведения отца.

Звезда рассказала о том, что многие режиссеры мечтают экранизировать известные романы Василия Шукшина. К реализации проекта готово практически все, но в самый последний момент старшая дочь писателя запрещает снимать фильм по произведениям отца. Екатерина Шукшина заявляет, что не может допустить искажение изначального смысла произведений. Также она сделала акцент на том, что ей не дают изучить сценарии, с чем и связан ее отказ.

Известно, что экранизация возможна только в том случае, если все прямые родственники дают на это свое согласие. Закон всегда будет на стороне правообладателя, какой бы тупиковой ни была ситуация.

Также стоит отметить, что Мария Шукшина рассказала о потере близкого человека, духовного отца, который скончался на 58 году жизни. Актриса поделилась с поклонниками тем, что батюшка незадолго до своей кончины прислал ей высказывание Митрополита Сурожского Антония. Суть высказывания заключалась в том, что мы часто ограничиваемся тем, что на поверхности, боимся жить глубоко, поэтому не доходим до совести и Бога. Шукшина рассказала, каким он был светлым и мудрым человеком. Фанаты посоветовали ей черпать помощь в воспоминаниях о наставнике.