В Улан-Удэ попрошайки просят милостыню с помощью платежных терминалов

Необычный способ приема милостыни стали осваивать попрошайки на улицах в Улан-Удэ. Теперь они просят милостыню, указывая, что деньги можно перевести с помощью платежного терминала, которые попрошайки носят с собой.

Местные жители в Бурятии столкнулись с неожиданным явлением. Теперь бездомным можно дать на хлеб, даже не имея с собой наличных денег. Оказалось, что многие попрошайки обзавелись терминалом, с помощью которого можно осуществить безналичный расчет и перевести определенную сумму просящему милостыню.

В пабликах социальных сетей Улан-Удэ все чаще стали появляться посты о том, что нищих замечали с современными гаджетами. Что касается самих горожан, они относятся к необычному нововведению по-разному. Некоторые очень рады, что теперь не придется таскать мелочь в кармане. Другие же, напротив, отмечают, что возмущены подобным поведением. Нашлись и те, кто выражает искреннее удивление технической оснащенностью бездомных. Большинство же сошлось на том, что поощрять их не стоит, лучше и безопаснее передать денежные средства в какой-либо благотворительный фонд, если действительно есть желание помочь. Этот способ наиболее надежный, по мнению местных жителей. Кроме того, можно быть уверенным в том, что пожертвования пойдут на благие цели.