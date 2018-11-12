После скандала с переименованием аэропорта Милонов предложил назвать именем Летова самолет

По мнению депутата Госдумы, лидер «Гражданской обороны» Егор Летов писал стихи, которые стали «символом времени». Многие из них, утверждает Виталий Милонов, не потеряли свою художественную актуальность.

Не так давно в Омске разгорелся скандал. Общественность города предлагала переименовать аэропорт и назвать его именем Егора Летова. Музыкант не вошел в шорт-лист «финалистов». Его имя не стало основным вариантом для переименования аэропорта. Ситуацию комментировал Минкульт Владимир Мединский, который высказался о том, что переименование аэропорта должно объединить жителей Омска. А скандал с именем Егора Летова горожан лишь разделяет.

После скандала с переименованием аэропорта высказался политик Виталий Милонов. Он предложил назвать именем Егора Летова самолет. С таким предложением Милонов обратился в «Аэрофлот». Он уже направил письмо, в котором описал ситуацию и подкрепил идею своими личными доводами.

Виталий Милонов указал, что творческое наследие Егора Летова рассчитано «не на всех», поэтому ситуация с переименованием аэропорта в Омске вызвала некие возмущения. Однако, политик настаивает на том, что лидер «Гражданской обороны» внес весомый вклад в культуру позднего СССР и ранних лет современной РФ.

Поэтому Милонов предложил назвать именем Летова не аэропорт, так хоть самолет. «Аэрофлот» часто наделяет самолеты именами значимых личностей. Согласится ли компания назвать свой самолет именем Егора Летова – пока что не известно. Ранее уже сообщалось, что во время обсуждения скандала с переименованием омского аэропорта Владимир Мединский сказал, что Летов жив.