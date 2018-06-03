Кузнец из Сирии превращает оружие в скульптуры

Житель города Айн-эль-Араб дает новую жизнь обломкам, оставшихся после военных действий против "ИГ*". Его достижения показал спутниковый телеканал "Рудау".

Война с террористами накрыла Айн-эль-Араб в 2014-2015 годах. С той поры на территории города осталось множество поврежденных танков, артиллерийских установок и другой техники. Кузнец по имени Нашаат решил перековать металл из оружия в предметы искусства. Курд рассказал журналистам, что материал очень упрямый и поддается обработке куда хуже дерева или глины.

Однако старания жителя Сирии постепенно превращают детали в скульптуры людей и животных. Некоторые из них установлены на улицах города, который курды именую Кобани. Среди прочего, Нашаат обработал части танка и создал из них скульптуру дирижера. Эту и остальные работы он планирует показать на выставке. Так пишет "ТАСС".