В Украине депутаты требуют изменить учебники истории в пользу "партриотов"

По их инициативе могут отозвать весь тираж для 10-х классов. Об этом пишут украинские СМИ.

Членам Львовского областного совета не понравилось, что в действующих учебниках истории Украины бойцов УПА* и карательных батальонов называют коллаборационистами. Депутаты требуют изменить характеристику националистов и подписать их "патриотами".

В пользу своей идеи они составили обращение к Министерству образования Украины, которое и без того работает над обновлением учебников для всей школьной программы. Сотрудники ведомства заметили ещё один недостаток учебных пособий - явный дисбаланс по гендерному признаку. Эксперты провели исследование и обнаружили, что из всех изображенных людей женщины составляют только 9%.

В то же время, политолог Евгений Филиндаш видит в переписи учебников признаки заискивания перед националистической аудиторией. Сейчас люди с такими политическими взглядами составляют немалую часть избирателей. А ведь уже в феврале Украину ждут президентские выборы.