Госномер автомобиля Виктора Цоя приобрели за 2 миллиона

Вместе с номером на аукционе была продана доверенность на «Москвич» певца.

Московский аукционный дом «Литфонд» очередной раз организовал торги личных вещей погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя. На этот раз участники боролись за автомобильный номер «Москвича», в котором Виктор Робертович провел свои последние мгновения жизни 15 августа 1990 года.

Официальный портал «Литфонда» сообщил, что погнутый номер «Я 68 32 ММ» был продан за начальную сумму 2 миллиона рублей. Многие не знают, что на самом деле серебристая машина на момент аварии еще не полностью принадлежала рок-звезде. Цой первое время ездил по доверенности, которая была продана за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что именно он покупал «Москвич» для Виктора, когда еще работал помощником у Айзеншписа. «Я по поручению купил автомобиль за 33 тысячи рублей», - рассказал Пригожин.