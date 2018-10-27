Госномер автомобиля Виктора Цоя приобрели за 2 миллиона

Сегодня, 09:05 \\ Общество

Вместе с номером на аукционе была продана доверенность на «Москвич» певца.

Московский аукционный дом «Литфонд» очередной раз организовал торги личных вещей погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя. На этот раз участники боролись за автомобильный номер «Москвича», в котором Виктор Робертович провел свои последние мгновения жизни 15 августа 1990 года.

Официальный портал «Литфонда» сообщил, что погнутый номер «Я 68 32 ММ» был продан за начальную сумму 2 миллиона рублей. Многие не знают, что на самом деле серебристая машина на момент аварии еще не полностью принадлежала рок-звезде. Цой первое время ездил по доверенности, которая была продана за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что именно он покупал «Москвич» для Виктора, когда еще работал помощником у Айзеншписа. «Я по поручению купил автомобиль за 33 тысячи рублей», - рассказал Пригожин.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Орловский суд сомневается в законности быстрой регистрации в Москве

Прокурор Заводского района в городе Орел подал иск в суд против двух интернет-порталов с сомнительной информацией касательно регистрации в Москве.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Умерла известная дрессировщица Надежда Такшантова

 Заслуженная артистка России была широко известна по всему миру, даже в 70 лет она...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

Получи пинка: водители двух автобусов устроили драку из-за остановки

Жители Тюмени сняли на видео инцидент, который произошел 13 ноября на городской остановке...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ