В Приморье найдена крупная партия рыбы с ртутью и кадмием

Россельхознадзор обнаружил в Приморском крае большой улов зараженной рыбы.

Специалисты Россельхознадзора провели лабораторные исследования подозрительной партии рыбного улова. Экспертиза показала, что в образцах есть наличие отравляющих веществ, в частности ртути и кадмия. Среди непригодной в пищу рыбы был морской окунь, колючая акула, морской монах, а также отравляющие вещества содержались в печени акулы.

Наиболее опасной оказалась акула. Содержание в ней ртути превысило норму почти в 9 раз, а кадмия – чуть больше, чем в 2 раза. Итоги экспертизы отправлены в соседние региональные отделения Россельхознадзора, а также в ветеринарные ведомства региона. В Роспотребнадзоре сообщили, что опасная продукция будет устранена в ближайшее время.