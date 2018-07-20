В Приморье найдена крупная партия рыбы с ртутью и кадмием

Сегодня, 16:19 \\ Общество

Россельхознадзор обнаружил в Приморском крае большой улов зараженной рыбы.

Специалисты Россельхознадзора провели лабораторные исследования подозрительной партии рыбного улова. Экспертиза показала, что в образцах есть наличие отравляющих веществ, в частности ртути и кадмия. Среди непригодной в пищу рыбы был морской окунь, колючая акула, морской монах, а также отравляющие вещества содержались в печени акулы.

Наиболее опасной оказалась акула. Содержание в ней ртути превысило норму почти в 9 раз, а кадмия – чуть больше, чем в 2 раза. Итоги экспертизы отправлены в соседние региональные отделения Россельхознадзора, а также в ветеринарные ведомства региона. В Роспотребнадзоре сообщили, что опасная продукция будет устранена в ближайшее время.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Орловский суд сомневается в законности быстрой регистрации в Москве

Прокурор Заводского района в городе Орел подал иск в суд против двух интернет-порталов с сомнительной информацией касательно регистрации в Москве.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Умерла известная дрессировщица Надежда Такшантова

 Заслуженная артистка России была широко известна по всему миру, даже в 70 лет она...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

Мединский прокомментировал предложение назвать аэропорт в Омске в честь Егора Летова

 Во время рабочей поездки в Омск министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ