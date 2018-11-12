Ольгу Глацких лишили права пронести факел на Универсиаде-2019

Несмотря на то, что по решению губернатора Свердловской области Ольга Глацких сохранит свою должность, лишения в её жизни продолжаются. На этот раз она пропала из списка факелоносцев Универсиады-2019 в Екатеринбурге.

При этом ранее Глацких числилась в перечне участников эстафеты огня, доступном в кэшированной версии сайта Универсиады. Об её участии сообщали и в СМИ. Как пояснили в дирекции Универсиады, формированием списков факелоносцев занимаются оргкомитеты на местах, в конкретной ситуации – в Екатеринбурге, где и состоится 17 ноября этап эстафеты огня.

Ольга Глацких «прославилась» после появления в сети видео, на котором во время официального мероприятия заявила, что государство не имеет обязанностей перед молодым поколением, оно и не просило никого рожать. Чуть позже чиновница извинилась, заявив, что её оклеветали.

Чиновница временно отстранена от работы в департаменте молодёжной политики и исключена из состава политического совета «Единой России» в регионе. Как заявил глава области Евгений Куйвашев, после «серьёзного разговора» он решил объявить выговор Глацких, однако увольнять её не стал.

Руководящую должность в департаменте молодёжной политики Глацких занимает со дня его основания, с 2016 года.