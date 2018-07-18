Каток в Парке Горького откроют на следующей неделе

Сегодня, 09:45 \\ Общество

В этом году каток будет оформлен в индустриальном стиле и получит название «Фабрика счастливых людей».

Традиционный каток в Парке Горького начнет работать 22 ноября. На этот раз мероприятие организовывается в стиле индустриализации. Это связано с высказыванием писателя Уэллса, который назвал парк «фабрикой счастливых людей» в 1934 году. Об этом сообщается на официальном портале московских властей.

Каток будет оформлен в заводском духе. У входа в парк будет функционировать неоновая лента, напоминающая конвейер с упаковочными коробками от коньков. Возле ледовой дорожки возведут 10-метровую трубу с красной подсветкой. Вечером она будет дополнительно подсвечиваться прожекторами. Сами павильоны для катания превратятся в заводские цеха. В центре внимания посетителей, возле главного фонтана будет возведена конструкция из множества труб, высотой до 4-х метров. Эта инсталляция также будет играть разными цветами. Как и всегда, для посетителей катка будут открыто множество точек быстрого питания, специальная площадка для танцевальных мероприятий, 13 касс для удобства и многое другое. На открытии катка, которое начнется в 19:00, будут звучать диджейские сеты и проходить различные конкурсы.

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Автор - Антон Словацкий
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