Большинство россиян при поиске работы рассчитывают на "блат"

Сегодня, 08:20 \\ Общество

Холдинг «Ромир» провел исследования, в соответствии с которыми удалось установить, какие способы поиска работы преобладают у жителей России. Около 65% граждан предпочитают трудоустраиваться с помощью родственников и друзей.

 Сразу после «блата» и личных связей, которые занимают лидирующую позицию в рейтинге способов трудоустройства, идут социальные сети. По мнению россиян, хоть работа, найденная через знакомых, почти всегда оказывается более подходящей, если личные контакты не дали результатов, социальные сети остаются одним из популярных методов. 24% граждан России, нуждающихся в трудоустройстве или смене деятельности, ежедневно просматривают объявления на онлайн-площадках.

18% респондентов заявили, что в случае возникновения трудностей они обращаются в службу занятости, проявляя доверие к агентствам по подбору персонала. Интересно, что граждане с высоким уровнем дохода чаще обращаются к двум последним способам вопреки тенденции большинства. Кроме того, в ходе исследования удалось выяснить, что более 60% россиян не меняли свое место работы уже 5 лет.

Отмечалось, что более всего склонны к переменам молодежь и люди, уровень доходов которых не очень высок. Именно они за последний год сменили одно или даже несколько рабочих мест, что составило 18% участников опроса.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

 Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска. Прямо у дороги на стреле подъемника висел мужчина. Однако оказалось, что он был жив и даже работал, пытаясь...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Пропадают скульптуры среди бела дня: с фигуры корабля на Среднеохтинском проспекте исчезли паруса

Очевидцы сообщают о повреждениях, которые были нанесены скульптурному изображению...

Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары

 Она должна прозвучать 10 ноября в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Таким...

В белгородском зоопарке умер годовалый жираф Сафари

В Белгородском зоопарке умер молодой жираф Сафари. Его привезли в Белгород 3 месяца...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ