Большинство россиян при поиске работы рассчитывают на "блат"

Холдинг «Ромир» провел исследования, в соответствии с которыми удалось установить, какие способы поиска работы преобладают у жителей России. Около 65% граждан предпочитают трудоустраиваться с помощью родственников и друзей.

Сразу после «блата» и личных связей, которые занимают лидирующую позицию в рейтинге способов трудоустройства, идут социальные сети. По мнению россиян, хоть работа, найденная через знакомых, почти всегда оказывается более подходящей, если личные контакты не дали результатов, социальные сети остаются одним из популярных методов. 24% граждан России, нуждающихся в трудоустройстве или смене деятельности, ежедневно просматривают объявления на онлайн-площадках.

18% респондентов заявили, что в случае возникновения трудностей они обращаются в службу занятости, проявляя доверие к агентствам по подбору персонала. Интересно, что граждане с высоким уровнем дохода чаще обращаются к двум последним способам вопреки тенденции большинства. Кроме того, в ходе исследования удалось выяснить, что более 60% россиян не меняли свое место работы уже 5 лет.

Отмечалось, что более всего склонны к переменам молодежь и люди, уровень доходов которых не очень высок. Именно они за последний год сменили одно или даже несколько рабочих мест, что составило 18% участников опроса.