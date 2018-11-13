В Москве родители новорожденный получат подарочные наборы для своего малыша

Сегодня, 08:16 \\ Общество

В Москве каждый родитель сможет получить подарочный набор для новорожденного при любой прописке. Сергей Собянин принял решение подписать все соответствующие изменения в постановлении мэрии, в котором говорится об утверждении положения об определенном порядке обеспечения семей, которые проживают в Москве с новорожденными детьми, подарочными комплектами, в составе которых имеются детские принадлежности.

 На портале мэрии mos.ru каждый желающий может увидеть, что для получения данного комплекта необходимо предъявить паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка, которое получено в любом московском ЗАГСе. В том случае, если родители не смогли получить данный набор в роддоме, то на протяжении двух месяцем они имеют права обратиться в отдел социальной защиты по месте пребывания, где оставят заявления и решат проблему.

Такие подарочные наборы родители стали получать в 2018 году. В них находятся одежда на все сезоны, игрушки, постельное белье и различные средства гигиены. На таком подарке родители смогут сэкономить несколько десятков тысяч рублей. На первое время такой комплект считается необходимым.

Ранее Николай Бондаренко, который является депутатом Саратовской области, поделился своими впечатлениями от прожиточного минимума. Мужчина решил провести эксперимент и попробовать существовать на эти деньги. Спустя три недели депутат сделал свои выводы и рассказал о них журналистам. Более того, он считает, что прожиточный минимум нужно срочно поднять.

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Автор - Дарья Андросова
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