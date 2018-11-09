Помогают выбрать жизненный путь: мурманские полицейские надели на детей тюремные робы

По итогам проведенного мероприятия представители правоохранительных органов отчитались, что в процессе игры учащиеся рисовали фотоработы, снимали отрастает э отпечатки пальцев с предметов, разгадывали загадки и многое другое.

Судя по фотографиям с урока, на одного из ребят надели полосатую тюремную робу, поставив к стене, чтобы сфотографировать как бы для материалов уголовного дела. О реакции родителей новостей пока нет.

В Москве полиция нашла двух детей, которых отец увез на угнанном такси после конфликта с бывшей женой. Было отмечено, что никаких противоправных действий в отношении детей не совершалось, в настоящее время мужчина задержан до выяснения всех обстоятельств. Как известно, мужчина не лишён родительских прав. Бывшая жена позвонила в полицию и сообщила об инциденте. Череповецкий бизнесмен поселил в квартире 16 мигрантов, которые должны были работать на его производстве. Он получал их в собственную квартиру. Отмечается, что на миграционном учёте они не состояли. Ранее этот бизнесмен уже занимался подобными махинациями. По факту же все работники жили в промышленном помещении предприятия.