Пронин: Количество такси в Москве может быть ограничено

Сегодня, 13 ноября, заместитель руководителя министерства транспорта Дмитрий Пронин поделился планами по ограничению количества таксистов в Москве.

Некоторое время назад по запросу министерства транспорта Москвы по определенным критериям было выявлено приемлемое количество автомобилей, работающих в качестве такси на территории Москвы. Как сообщает Дмитрий, это было 55-57 тыс. машин. Он утверждает, что информацию необходимо актуализировать в пользу сокращения количества автомобилей.

Согласно статистике, каждый день в Москве происходит около 760 тысяч вызовов такси. В среднем, машина приезжает через 5 минут. Московский автопарк входит в число самых молодых автопарков мира.

Пронин напомнил, что государство с радостью поддерживает честных перевозчиков, создавая им надлежащие условия для бизнеса. С 1 по 15 октября, по просьбам таксистов, начался второй этап приема заявок на городскую субсидию. Также, государство материально поддерживает перевозчиков, что позволяет им возмещать часть расходов на оплату платежей по кредитным договорам.