Метрополитен Санкт-Петербурга закупит детекторы паров взрывчатых веществ

Метрополитен Санкт-Петербурга намерен купить 29 детекторов для обнаружения следов взрывчатых веществ за 28,5 миллионов рублей, как следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Детекторы смогут определять как минимум 5 видов взрывчатых веществ: тринитротолуол, циклотриметилентринитроамин, пентаэритротетранитрат, нитроглицерин, тетрил и иные вещества, созданные на их основе.

В технической документации закупки уточняется, что устройства приобретаются для обеспечения безопасной и бесперебойной перевозки пассажиров. Они должны отвечать требованиям безопасности на территории страны и быть безопасными как для граждан, так и для имущества и окружающей среды. Кроме того, уточняется, что прибор должен быть оснащён функцией записей результатов обследования на внутреннюю память, жидкокристаллическим дисплеем и возможностью передавать сведения на другое устройство с помощью Ethernet-кабеля. При обнаружении нарушения устройство сообщит об этом с помощью звуковых и световых сигналов.

Заявки принимаются до 29 ноября, победителя объявят 3 декабря. Сроки поставки товара – с 17 по 20 октября.

В 2017 году метрополитен Санкт-Петербурга потратил 19,5 миллионов рублей на проверку соответствия нормам безопасности на 147 объектах подземки. Мероприятия осуществлялись в связи с изменением требований транспортной безопасности, принятых 5 апреля. 3 апреля 2017 года в петербургском метро между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошёл взрыв, унёсший жизни 15 людей. Около 100 людей получили травмы. Сам террорист не выжил.