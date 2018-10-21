Орловский суд сомневается в законности быстрой регистрации в Москве

Прокурор Заводского района в городе Орел подал иск в суд против двух интернет-порталов с сомнительной информацией касательно регистрации в Москве.

Во время плановой проверки информации в Сети было выявлено два сайта. Оба портала предоставляют услуги по получению временной регистрации в Москве всего за сутки. Для желающих из Московской области даже предлагается доставка.

Прокурор посредством своего административного заявление требует отнести подобную информацию к запрещенной на территории РФ.

На сайтах были размещены номера телефонов и email-адреса. По этим контактам нужно было связаться, чтобы временно зарегистрироваться в столице или области. Стоимость такой услуги зависела от того, а какой срок необходима регистрация.

Войти на сайты мог любой пользователь, разделения пользователей на зарегистрированных и «чужих» не было. Это один из ключевых моментов в обращении прокурора, так как свободное размещение коррупционных предложений – это прямое нарушение законодательства РФ.

Иск был удовлетворен судом и в ближайшее время сайты будут закрыты.