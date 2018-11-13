Большой театр стал жертвой мошенников

Большой театр подсчитал убытки из-за деятельности так называемой «билетной мафии», которая занимается перепродажей билетов.

В позапрошлом году главный театр страны потерял около миллиона евро на новогодних показах балета «Щелкунчик».

Об этом сообщил директор ГАБТа Владимир Урин. Он пояснил, что расчеты проводились с учетом, что билеты продавались по двойной цене, что является минимальной наценкой в этом темном бизнесе. В основном перекупщики просят в три-четыре раза дороже, чем на самом деле стоит билет. Причем перепродажа идет в основном через интернет. Тех, кто просто продает билеты у входа, очень мало, и их даже не стоит принимать в расчет.

Урин также отметил, что государственные театры устанавливают некоммерческие цены на билеты, так как понимают социально важную функцию театрального искусства.

В Правительстве РФ уже заинтересовались этим вопросом и провели совещание комитета Госдумы по культуре, где обсудили законопроект о "билетной мафии". В рамках закона о борьбе с "билетной мафией" также поступило предложение разрешить продажу именных билетов, пускать по которым на мероприятие будут по документам, удостоверяющим личность.