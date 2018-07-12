Храм в честь великих: уральский пенсионер создал необычную коллекцию

Житель Екатеринбурга решил использовать свой дачный участок необычным образом. Николай Иванович собирает картины людей и богов, которых считает по-настоящему великими за последние 4000 тыс. лет.

В оборудованном храме можно увидеть картины знаменитых людей самых разнообразных эпох, «иконы» декабристов, их жен, средневековых ученых, языческих богов. Присутствуют портреты полководца Суворова, Конфуция и многих других.

Своеобразный дом-алтарь даже снаружи украшен именами значимых для пенсионера людей. Можно заметить такие имена: ректор Пражского университета Ян Гус, испанский ученый Мигель Сервет и итальянский философ Джордано Бруно.

Мужчина объясняет, что иконами для него являются все изображения людей, которых он уважает.

Что касается богов, у Николая есть изображения богов славянского, ведического и японского язычества. Он признался СМИ, что уже слишком стар, чтобы развиваться, и что о жизни ему все уже известно. Создавая свой храм, он хотел сосредоточить там всю мудрость мира за 4000 тыс. лет.

Опубликовать видео пенсионер разрешил только 13 ноября, хотя съемки проходили летом. Мужчина объяснил, что так ему сказали звезды.