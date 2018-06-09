"Культ смерти": депутаты Сосьвы против детской квест-игры

В воскресенье, 28 октября в ПГТ Сосьва Свердловской области провели пробный квест для молодежи. Автором культурного мероприятия выступил Константин Гунько – руководитель отдела по занятости молодежи.

В квесте приняли участие 10 детей. Его тематика основывалась на разнообразных страшилках. Широкую огласку в регионе проведение квеста получило тогда, когда в качестве реквизита задействовали инвалидную коляску. Это взволновало местную власть. По их мнению, квест, тематикой которого является психиатрическая больница, недопустим для психики подростков. Во время мероприятия присутствовали трое взрослых-наблюдателей, которые посчитали игру жуткой. Депутат Татьяна Петрожицкая назвала мероприятие культом смерти из-за атрибутики – иголки, оторванные руки, мертвая кукла-младенец.

Этот вопрос оживленно обсуждался на заседании главы Сосьвинского городского округа. Геннадий Макаров одобрил проверку, которую просили обеспокоенные местные жители.

Среди негативно настроенных были депутаты Ольга Чаренцова и Елена Гарбуз. По их мнению, подобные игры могут привести к суициду. Не так давно в Сосьве произошло два трагических события: была сожжена несовершеннолетняя девушка и повесился ребенок. Организатор квеста отрицает любую связь своего квеста с данными событиями. По его словам, он регулярно общается с родителями участвовавших. Они подтверждают, что дети чувствуют себя отлично и хотят еще раз сходить на такую увлекательную игру.

Чтобы разрешить ситуацию, соответствующие материалы были отправлены уполномоченному по правам ребенка. Согласно закону Свердловской области, группа психологов выяснит, нарушены ли права детей посредством подобной игры.