Получи пинка: водители двух автобусов устроили драку из-за остановки

Жители Тюмени сняли на видео инцидент, который произошел 13 ноября на городской остановке «Площадь Памяти». На записи видно, как водители автобусов «30» и «18» подрались.

Мужчины не поделили остановку и начали прямо на месте выяснять отношения. Разнимал водителей один из пассажиров. По словам тюменцев, водитель 18 автобуса занял место, на которое рассчитывал встать его противник, в результате чего произошел конфликт. Мужчины начали хватать друг друга за грудки, один старался отвесить оппоненту хорошего пинка. В полицию сообщения об инциденте не поступило. Реакция перевозчиков пока неизвестна.

Школьники с пистолетами и битвами устроили встречу в Рыбацком. О массовой встрече петербуржцы сообщили в полицию. Как отмечается, молодые люди открыто демонстрировали оружие. До прямой стычки не дошло, правоохранительные органы разогнали компанию.

Стоит также отметить, что Бузова заступилась за Кокорина и Мамаева, которые устроили драку. По ее словам, оступиться может каждый, надо лишь уметь признавать свои ошибки.