В сети появилась новая оптическая иллюзия, случайно созданная детьми

Учительница из Канады разместила на форуме Reddit рисунок своих учеников. Позже оказалось, что дети создали новую оптическую иллюзию, которую уже оценили более 100 тыс. пользователей форума.

В честь Дня памяти павших, проходившего 11 ноября, детям было дано задание вырезать маки из бумаги. В этот день мак является символом крови, которую пролили солдаты. Из-за своих контуров, маки получились необычными: при первом взгляде создается впечатление, что цветки между собой пересекаются. Но стоит только сфокусировать взгляд, иллюзия исчезает. Это работает каждый раз при взгляде на рисунок.

После того, как рисунок приковал внимание общественности, в комментариях люди, разбирающиеся в психологии, объяснили иллюзию. Все дело в теории гештальта. Суть в том, что мозг человека привык воспринимать что-то сначала целиком, в общих чертах, а потом обращать внимание на детали. Если в увиденном отсутствует какая-то мелочь, мозг ее «дорисует». Поэтому, мозг видит маки пересекающимися, добавляя несуществующие линии.