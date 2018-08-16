Вследствие пожара в Белорецке многодетная семья оказалась на улице

В сентябре этого года из-за пожара в городе Белорецк семья Серовых потеряла жилье. Никто из членов семьи не пострадал.

В семье шестеро детей. Старшему ребенку восемнадцать лет, самому младшему – три года. Отец Артем Серов рассказал СМИ, что благодаря отзывчивым жителям Белорецка у них есть одежда, а у детей – необходимые для учебы принадлежности. Однако вопрос жилья по-прежнему стоит остро. Дом полностью сгорел, у хозяев на руках остались только некоторые документы. Социальное жилье было предоставлено пострадавшим лишь на 2 месяца.

Получить небольшую сумму в качестве пособия семья Серовых также может с большим трудом: каждый документ является платным, а его получение занимает несколько недель.

Артем и его семья обратились со своей проблемой к Радию Хабирову – временному главе Республики Башкиростан. Глава семьи ожидает ответ и надеется, что пример его семьи поможет соответствующим органам власти по всей стране выработать механизм качественной помощи семьям в экстренных ситуациях.