Литва вводит продовольственные карточки

В Литве займутся стимулированием деятельности малого и среднего бизнеса. Для этого будут введены карточки на продовольствие.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис анонсировал введение на территории Литвы карточек на получение молока, мяса, овощей, фруктов. Это коснется продуктов именно отечественных производителей. Список таких продуктов будет ограниченным.

Сама продовольственная карточки не будет бесплатной. Жители смогут приобрести талоны в почтовых отделениях страны за 8 евро. В специализированных магазинах на одну карточку можно будет купить продуктов на сумму 10 евро.

Весной текущего года в России обсуждалась перспектива возврата к продовольственным карточкам. Об этом упоминал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Согласно комментариям, система будет возвращена для малоимущих граждан. На карту «Мир» будут поступать бонусы и баллы, за которые можно приобретать продукты местных производителей.

Однако председатель Госдумы по социальной политике Елена Афанасьева прокомментировала, что в карточной системе нет потребности, так как в России должно развиваться производство и увеличиваться количество рабочих мест.

На данный момент, продолжаются дискуссии по введению карточек для малообеспеченных граждан. Нововведение обещают на 2019 год.