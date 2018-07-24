Росавтодор официально разрешил менять дороги при неблагоприятной погоде

Дорожники в России теперь могут производить ремонт дорожных покрытий при температуре до -10 градусов по Цельсию и во время лёгкого снега или дождя при соблюдении техрегламентов, ГОСТов и СНиПов.

Согласно документу Росавтодора, опубликованному сегодня, необходимо предварительно расчищать дорогу от осадков и грязи и просушивать терморазогревателем. Перед укладкой асфальта необходимо покрывать основание трассы битумом для предотвращения появления снежных и ледяных корок. В ведомстве порекомендовали прекратить работы в том случае, если выпало более чем 5 мм осадков. На данный момент нормы представлены в качестве рекомендаций. Ожидается, что они поспособствуют увеличению длительности ремонтного сезона для работ на проезжей части. Кроме того, в ведомстве надеются, что новый документ поможет дорожным службам избежать ошибок.

По мнению экспертов, ведомству следовало для начала проконсультироваться со специалистами, насчёт рациональности такого решения. В случае низкого качества дорожных покрытий, ответственность за это придётся брать дорожным службам, и даже то, что они следовали рекомендациям Росавтодора, им не поможет. Кроме того, эксперты считают, что, чтобы исправить ситуацию с дорогами, нужно следить за соблюдением правил.