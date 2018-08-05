Почти четверть россиян вообще не пользуются интернетом

Российская негосударственная исследовательская организация Левада-Центр провела опрос среди российских граждан и выяснила, что более половины населения - 57% - не могут обойтись без интернета, ежедневно выходя в сеть.

Самыми активными пользователи сети все еще остаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Практически 100% из них каждый день начинают с проверки социальных сетей и последних новостей в интернете. Примечательно, что процент, по сравнению с прошлым годом, увеличился и в возрастной группе от 25 до 39 лет. В настоящий момент 83% таких пользователей ежедневно выходят в мировую паутину. Россияне старше 40 уже не так часто пользуются сетью. Их доля составляет 60%. Возросло количество пользователей, преодолевших возрастной предел в 55 лет. В 2017 году в интернете присутствовали всего 9% таковых, сейчас – 25%.

Кроме того, почти четверть российских граждан – 24% - вообще не пользуются всемирной сетью. Известно, что в опросе приняли участие 1600 человек из 136 населенных пунктов. Всего 7% из них заходят в интернет лишь один раз в неделю. 12% граждан хватает нескольких раз в течение 7 дней.

Напомним, ранее ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого удалось установить, что 45% россиян ежедневно посещают социальные сети. Примечательно, что 90% всей молодежи в возрасте от 18 до 24 лет действительно заходят в социальные сети каждый день, а многие не ограничиваются и одним разом.