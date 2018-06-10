Полицейские из Якутии «взорвали» Сеть своими танцами в стиле Бузовой

Сегодня, 12:25 \\ Общество

Правоохранители записали видео, в котором они танцуют под популярную песню, демонстрируя движения «а-ля Бузова». Ролик был создан в качестве шуточной рекламы для праздничного концерта.

 Полицейские из Якутии стали объектом для всеобщего обсуждения. Правоохранители Амгинского района Республики Саха «взорвали» Сеть своими танцами. Они записали шуточное видео, которое уже опубликовано в официальном Twitter-канале МВД России. Изначально полицейские снимали ролик для рекламы конкурса «Звездные танцы». Однако, видео стало настолько популярным, что его отметили даже в МВД РФ.

Пользователи оценили видео положительными комментариями. Также появились шутки о том, что полицейские исполнили танцы в стиле Бузовой. Правоохранители показывали характерные для звезды «Дом-2» движения руками, многим это показалось весьма забавным. Пользователи пишут, что Ольга Бузова обязательно должна посмотреть это видео, так как полицейские «взорвали» Сеть именно ее танцами.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ