Полицейские из Якутии «взорвали» Сеть своими танцами в стиле Бузовой

Правоохранители записали видео, в котором они танцуют под популярную песню, демонстрируя движения «а-ля Бузова». Ролик был создан в качестве шуточной рекламы для праздничного концерта.

Полицейские из Якутии стали объектом для всеобщего обсуждения. Правоохранители Амгинского района Республики Саха «взорвали» Сеть своими танцами. Они записали шуточное видео, которое уже опубликовано в официальном Twitter-канале МВД России. Изначально полицейские снимали ролик для рекламы конкурса «Звездные танцы». Однако, видео стало настолько популярным, что его отметили даже в МВД РФ.

Хорошего всем дня!

Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября.#полиция #видео #Якутия pic.twitter.com/zhVQeW0yfD — Сайт МВД России (@mvd_official) November 12, 2018

Пользователи оценили видео положительными комментариями. Также появились шутки о том, что полицейские исполнили танцы в стиле Бузовой. Правоохранители показывали характерные для звезды «Дом-2» движения руками, многим это показалось весьма забавным. Пользователи пишут, что Ольга Бузова обязательно должна посмотреть это видео, так как полицейские «взорвали» Сеть именно ее танцами.