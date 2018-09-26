Рейтинг проводился посредством опроса в соцсетях. Участники голосования выбирали город России, в котором, по их мнению, владельцы жилья отличаются вежливостью и радушием.

13 ноября отмечается всемирный День доброты, в честь праздника сервис по бронированию жилья Tvil.ru провел опрос. В ходе голосования туристы назвали самый «добрый» город России.

По мнению туристов, самый «добрым» городом является Петербург. 32% опрошенных отдали свой голос именно за северную столицу. Туристы считают, что в Петербурге чаще всего встречаются владельцы жилья, встречающие постояльцев с добротой и вежливостью.

Вторым в рейтинге «добрых» городов оказался Краснодар, за него проголосовали 17% участников опроса. На третьем месте оказались сразу несколько городов. Казань, Петрозаводск и Севастополь собрали по 10% голосов и также были названы «добрыми» городами. В десятку также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Москва и Калининград. Какие города оказались самыми «злыми», - в итогах рейтинга не указано. По мнению пользователей, которые назвали Петербург самым «добрым» городом России, в городе на Неве чаще всего можно встретить доброту и увидеть теплые улыбки.