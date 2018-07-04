Строители Крымского моста будут строить порт в Тамани

Структуры Аркадия Роттенберга, которые в данный момент по госконтракту завершают строительство Крымского моста, могут быть переброшены на строительство сухогрузного района порта Тамань.

Это позволит значительно ускорить строительство, предоставит работу уже созданным мостостроительным отрядам и не даст простаивать без дела закупленной для строительства моста дорогостоящей технике, которая частично была взята в лизинг, срок которого еще не истек. Покупка дополнительного оборудования обошлась в 100 миллионов рублей.

Проект порта Тамань поистине грандиозный. Объем строительных работ только по федеральным объектам оценивается в 65 миллиардов рублей. Помимо этого, подрядчики смогут претендовать на строительство терминалов для частных инвесторов порта.

По информации издания «Известия» речь о возможном участии Роттенберга в строительстве порта шла 1 ноября на совещании с участием вице-премьера Максима Акимова. Именно на этой встрече было предложено задействовать в реализации нового проекта мощности, которые сейчас заканчивают строительство моста в Керченском проливе. В Минтрансе подтвердили, что подобные обсуждения действительно ведутся, однако конкретные компании не назывались.

К строительству скорее всего привлекут компанию «Стройгазмонтаж», которая принадлежит Аркадию Роттенбергу. Эта же компания сейчас выступает одним из подрядчиков в строительстве Крымского моста. Из-за этого «Стройгазмонтаж» попала под санкции Евросоюза и Украины. Предварительные договоренности о строительстве объектов федеральной собственности порта Тамань и отдельных терминалов были достигнуты ещё весной на уровне акционеров.

Создание сухогрузного района морского порта Тамань даст возможность развивать транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и строительства нового глубоководного порта на Таманском полуострове.

Основной объем работ по строительству моста в Керченском проливе должен быть закончен до весны 2019 года. Общая стоимость проекта составила 228 миллиардов рублей. Автомобильное движение по мосту открыли в мае 2018 года, на восемь месяцев раньше запанированного срока. На открытии присутствовал президент России Владимир Путин, который даже проехался по мосту за рулем грузовика.

Окончательный ввод в эксплуатацию и завершение госконтракта намечены на декабрь 2019 года.