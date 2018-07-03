Умерла известная дрессировщица Надежда Такшантова

Заслуженная артистка России была широко известна по всему миру, даже в 70 лет она продолжала выступать. Печальную новость о смерти Такшантовой сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Надежда Такшантова была единственной дрессировщицей, умеющей дрессировать гусей. Она учила птиц выполнять различные трюки и даже танцевать. Бесстрашная артистка выступала с медведями. Такшантова была единственной женщиной-дрессировщицей, которая умела укрощать медведей весом 600 килограммов и ростом в 3 метра.

Надежда Такшантова умерла в ночь на 13 ноября. В пресс-службе Росгосцирка пока что не сообщили о причине смерти артистки, также пока неизвестно, где и когда дрессировщица будет похоронена. Сообщается, что дрессировщица умерла в больнице Ярославля.

Свою карьеру в цирковом искусстве Надежда Такшантова начала еще в 13 лет. Тогда устроилась на подработку в цирк, хотя даже не окончила 9-й класс. Уже спустя 5 лет Такшантова стала дрессировщицей медведей, встав на место своего предшественника. Артистка стала знаменита по всему миру, она исполнила ряд трюков и сложных элементов. Особенно запомнился номер «ковер», в котором были задействованы 5 медведей разного пола и возраста.

Дрессировщица до последних дней ездила с гастролями и выступала. Она была популярна не только в России. Надежду Такшантову знали и любили во множестве других стран.