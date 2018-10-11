Около половины учителей не справились с заданиями по своему предмету

Сегодня, 09:52 \\ Общество

Около половины учителей смогли справиться с работой по предмету, который ведут. Для того, чтобы повысить квалификацию, преподаватели сдают экзамены и работают над заданиями по своему предмету. Специалисты сообщили, что около 22 тысяч учителей, которые ведут различные предметы в 67 субъектах России, участвовали в сдаче работ. Тем не менее, половина учителей по математики не справились со своими заданиями и не смогли сдать предмет.

 По статистике преподаватели по таким предметам, как математика, информатика, а также основы духовно-нравственной культуры народов России, не смогли справится с заданиями около половины участников. Более того по предметам истории, экономике, русскому языку и литературе четвертая часть учителей не смогли справиться и заработали неуды.

С лучшими результатами ушли преподаватели по обществознанию и праву. Также предметы родного языка и родной литературы дали самые высокие показатели.

Правительство сообщило, что данные результаты тестов позволят сделать свои вывод по системе подготовки педагогов. Исследования и тестирование проходило анонимно, что позволяет каждому преподавателю сохранить работу.

Ранее стало известно, что в школах появятся новые должности для педагогов. Вскоре можно будет увидеть звание старшего учителя (методиста), а также ведущего учителя ( наставника).

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Автор - Дарья Андросова
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