Вместо кинотеатра «Соловей» в Москве построят отель

На Красной Пресне в столице планируют снести киноцентр «Соловей» и построить гостиницу и жилые дома.

На официальном сайте градостроительной деятельности столицы появилась информация, что кинотеатр «Соловей» на Красной Пресне прекратит свое существование. На месте киноцентра возведут гостиничный комплекс, культурно-развлекательный центр и жилые корпуса. По словам приближенных к проекту сотрудников, ранее планировалось застроить все 83 тысячи квадратов территории только апарт-комплексом. Теперь сошлись на цифре в 45 тысяч квадратов под жилье, а остальное место под отель и развлекательный комплекс.

Кинотеатр «Соловей» в Москве появился в 1989 году. Центр считается одним из самых крупных среди европейских стран. Он насчитывает в себе 24 кинозала. Последние годы кинотеатр постоянно находится в состоянии продажи. Несколько лет он принадлежал Союзу кинематографистов России.