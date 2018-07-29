На 81-м году жизни умер композитор Игорь Лученок

О смерти народного артиста СССР и Белоруссии сообщила музыковед Ольга Брилон. Композитору Игорю Лученку было 80 лет.

Песни Игоря Лученка пели известные ансамбли «Песняры» и «Верасы». Композитор писал шлягеры для Кобзона, Ротару и Лещенко. Игорь Лученок множество лет трудился в Белгосконсерватории, там он был ректором. Мелодия из «Песни о Минске», написанная композитором, каждый час звучит с башни ратуши белорусской столицы.

Игорь Лученок умер на 81-м году жизни.2 ноября он был госпитализирован, композитору сделали операцию. Врачам пришлось вводить его в состояние искусственной комы, однако позже все думали, что болезнь отступила. Медики даже говорили, что вторая операция не нужна.

Ранее сын композитора Андрей Лученок рассказывал, что у его отца внезапно ухудшилось состояние. В ночь на 2 ноября, когда Игорь Лученок был госпитализирован, ничего не предвещало беды. Композитор поужинал со своей семьей, вместе они провели вечер и смотрели телевизор. После этого Лученок выпил таблетки, выписанные ему в августе из-за возрастных проблем со здоровьем. Медики предполагают, что тогда у композитора случился скачок давления. Тогда у него случился обширный инсульт.

Смерть Игоря Лученка уже прокомментировали многие артисты. Композитор был значимой личностью в культуре Белоруссии и постсоветском пространстве. Анатолий Ярмоленко, который является руководителем ансамбля «Сябры» и народным артистом Белоруссии, написал в своем Facebook об умершем композиторе. По словам Ярмоленко, смерть Игоря Лученка стала большим потрясением. Музыкант пишет, что в его сердце и в сердце других артистов «искренняя скорбь» по умершему.