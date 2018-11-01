В 2019 году система взыскания штрафов изменится

В 2019 году может произойти введение процедуры упрощенного взыскания небольших штрафов за то, что водитель нарушил ПДД в России. В список таких штрафов войдут лишь те, которые не будут превышать трех тысяч рублей.

Правительство также отмечает, что данная система позволит оплачивать штраф при помощи банковского счета в ускоренном режиме. Таким образом, человек может сохранить время и никуда не ходить.

Водители смогут получать SMS о том, что с их счета списали сумму за нарушение правил дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Астраханской области комитет Думы принял решение направлять все штрафы с 1 января 2019 года на ремонт дорог. Правительство планирует таким образом собрать около 500 млн рублей штрафов.