В 2019 году система взыскания штрафов изменится

Сегодня, 08:38 \\ Общество

В 2019 году может произойти введение процедуры упрощенного взыскания небольших штрафов за то, что водитель нарушил ПДД в России. В список таких штрафов войдут лишь те, которые не будут превышать трех тысяч рублей.

 Правительство также отмечает, что данная система позволит оплачивать штраф при помощи банковского счета в ускоренном режиме. Таким образом, человек может сохранить время и никуда не ходить.

Водители смогут получать SMS о том, что с их счета списали сумму за нарушение правил дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Астраханской области комитет Думы принял решение направлять все штрафы с 1 января 2019 года на ремонт дорог. Правительство планирует таким образом собрать около 500 млн рублей штрафов.

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Автор - Дарья Андросова
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