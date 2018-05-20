В Дании собачьи упряжки официально признали видом транспорта

Известно, что ездить на них по дорогам станет возможно уже с 1 января 2019 года. При этом Министерство транспорта страны уточнило, что ездить можно будет не только на санях, запряженных ездовыми собаками, но и на специальных тележках на колесах.

Интересно, что в Дании езда на собачьих упряжках является традиционным видом искусства. В государстве есть даже специальная организация. Она называется Dansk Polarhunde Klub. В этом клубе как раз и занимаются тем, что обучают и тренируют собак для езды.

Отмечается, что ранее езда на упряжках с собаками разрешалась, однако, для этого существовали специально отведенные места. С нового года сани можно будет увидеть на трассе прямо рядом с обычными автомобилями. Власти Дании считают, что такая законодательная инициатива положительно скажется на развитии активного отдыха в стране. Ожидается, что именно для отдыха и развлечения будут использованы местными сани и тележки, запряженные ездовыми собаками.

Езда на упряжках с собаками становится все популярнее с каждым годом. Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике прошли соревнования на санях. К заезду были допущены 20 спортсменов. Позже в сети было опубликовано видео, где можно было посмотреть на проведение соревнования.