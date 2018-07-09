Пятилетний чеченец отжался более 4000 раз, но в Книгу рекордов РФ так и не попал

Рахим Куриев, проживающий в Чечне, установил мировой рекорд по количеству отжиманий. За 2 часа 25 минут мальчик сделал 4105 отжиманий без перерыва на отдых.

Достижение мальчика было зафиксировано на камеру, а ролик послан в Книгу рекордов РФ. Однако эксперты отказались принять результат из-за «нарушений», заявив, что Куриев отвлекался на мультфильмы, а также отрывал руки от пола для переставления счётных палочек, которые требовались ему для ведения счёта. В организации предложили мальчику повторить рекорд, только на этот раз без нарушений.

Тем не менее, это событие отметили в Министерстве спорта Чечни, зарегистрировав новый рекорд в республике. Свой спортивный подвиг Рахим посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову. Мальчик намеревается повторить попытку, чтобы преодолеть установленную собой же отметку.

Прошлый рекорд по количеству отжиманий в 2015 году установил пятилетний Бату Боктаев из Калмыкии, выполнивший упражнение 4050 раз примерно за три часа. До него звание самого сильного мальчика принадлежало жителю Киева Андрею Косташу, который отжался 4000 раз – на тот момент ему было семь лет.