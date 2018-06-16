Отказ от участия в переписи населения может обернуться для россиян штрафом

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) планируют добиться введения штрафов для недобросовестных граждан РФ, отказывающихся участвовать в переписи населения.

Как сообщил глава ведомства, Александр Суринов, сумма штрафа составит около 100 рублей. Он добавил, что перепись обязательна для всех. В настоящий момент совместно с Минэкономразвития идёт подготовка необходимых документов. Суринов считает, что 100 рублей не такая большая сумма для россиян, однако возможный штраф будет служить напоминанием о необходимости исполнения гражданского долга.

Сообщается и о проблемах с персоналом. Почти 20% сотрудников отказались от проведения очередной процедуры, аргументировав свою позицию не достаточно высоким денежным вознаграждением и сложностью работы. В 2016 году от работы отказалось только 10%. За свою работу переписчики получают 16,2 тысячи рублей.

В течения октября в России состоялась пробная перепись населения, которая совершалась в том числе и через интернет на портале гос услуг. Результаты переписи огласят в начале 2019 года. Следующая процедура состоится в 2020 году с 1 по 31 октября.

В ноябре в Белоруссии начался первый этап подготовки к переписи населения, который планируют завершить к концу месяца. За это время будут собраны сведения о действующих и строящихся строениях, в которых проживают люди.