Видео с поющим священником стоило жителю Санкт-Петербурга 300 тысяч рублей

В публикации видео, на котором священнослужитель исполняет блатную «Мурку», Калининский районный суд Петербурга увидел попытку разжечь вражду в интернете.

Как следует из сообщения Объединённой пресс-службы судов Петербурга, помимо видео, дополненного комментариями подсудимого, на его странице в социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены иные материалы, опубликованные в период с 2017 по апрель 2018 года и направленные на возбуждение ненависти или вражды по отношению к христианам и евреям. В частности, эксперты отметили запись с изображением Иисуса Христа и фотографиями людей, которая была определена как «унижающая достоинства человека».

Ареста удалось избежать, так как подсудимый полностью признал вину и согласился заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Видеоролик появился в сети ещё в апреле 2018 года. В РПЦ осудили священнослужителя с записи, которым оказался Венедикт Цирковой, и потребовали покинуть Москву.

В Балашове завершилось расследование дела об экстремизме в отношении 18-летнего местного жителя. Юноша признал вину ещё до окончания следствия, однако дело уже передано в суд. Его обвиняют в призыве к вражде между народами и унижении достоинства людей по признаку национальности.