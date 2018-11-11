В Красноярске состоится оригинальный марафон Эйнштейнов

Сегодня, 17:16 \\ Общество

Жителей Красноярска в декабре ждет необычное зрелище: по улицам города пронесется марафон Эйнштейнов. Оригинальный забег состоится в рамках всероссийского фестиваля «NAUKA 0+», который пройдет 7-8 декабря 2018 года в Красноярске.

На необычное спортивное событие соберутся участники в костюмах знаменитого ученого и пробегут по главным улицам города. Организаторы предлагают всем красноярцам приобщиться к историческому событию, ведь рекорд будет зафиксирован в "Книге рекордов России".

Этот рекорд станет вторым для Красноярска в 2018 году. В День Победы 9 мая на площади Мира народный хор из 14 тысяч участников исполнил песню «День Победы».

Также на фестивале откроется интерактивная научно-популярная выставка «Время новых героев» и пройдут научные дискуссии о будущем человечества, показы научно-познавательных лент, уникальные научные шоу, соревнования роботов, мастер-классы и конкурсы. Организаторами мероприятия выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Красноярского края, МГУ имени М.В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет.

Напомним, что в России необычные забеги только набирают популярность. 23 декабря в Санкт-Петербурге состоится забег Дедов Морозов, в котором смогут принять участие и взрослые, и дети.

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Автор - Анна Андреева
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