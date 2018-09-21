Сотрудники метро Москвы назвали самые необычные вещи, забытые горожанами

В столичной подземке рассказали, что местные жители, порой, забывают довольно забавные вещи. Среди наиболее необычных оставленных предметов сотрудники метрополитена назвали хоккейную клюшку и бензопилу.

Горожане нередко забывают в метрополитене свои личные вещи. Работники метро подчеркивают, что среди стандартных шапок, зонтов и перчаток, которые являются рекордсменами, в столичной подземке можно обнаружить и более необычные вещи.

Среди оставленного рассеянными местными жителями есть и монитор, и карниз. Некоторые, очевидно, затеявшие ремонт, забывают обои. Интересно, что, если гражданин предполагает, что потерял свою вещь, когда находился в метро, то есть вероятность, что она найдется. В метрополитене есть специальный склад забытых вещей, который находится в "Котельниках". Найденные предметы попадают именно туда и хранятся в течение полугода. Отмечается, что за октябрь в подземке найдено 850 вещей. Согласно статистике, это на четверть превышает количество забытых вещей в октябре прошлого года.

Самый богатый «урожай» был собран в метро Москвы в период Чемпионата мир по футболу 2018. Сотрудники подземки находили очень много национальных атрибутов. Среди них оказались и шапка-ушанка, и сомбреро. Одними из самых необычных находок во время спортивного мероприятия стали аэрогриль и спальный мешок.