В соседство к птицам: в Англии продают участок с разрешением на строительство «дома на дереве»

По официальным данным, в британском графстве Глостершир был выставлен на продажу участок с необычным разрешением. Суть его заключалась в том, что на этом участке позволено строительство «дома на дереве».

Дизайн инновационного эко-здания был разработан английским архитектором по имени Ричард Хоукс. Стоимость этого проекта равна 87 миллиардов рублей, а общая площадь участка около 2,8 га.

Экономика Великобритании в третьем квартале продемонстрировала максимальный рост почти за два года, ВВП вырос на 0,6%. Увеличению роста частично поспособствовало увеличение расходов домохозяйств. Также стоит отметить, что Банк Англии снизил прогноз роста ВВП на следующий год.

Отчёт по рынку труда США может оказаться разочаровывающим, индекс в производстве значительно упал. Определенная опасность есть и в том, что растает разрыв между улучшениями на рынке труда и замедлением индексов ISN.