В Госдуме предложили ограничить использование Instagram 1 часом в день

Сегодня, 13:32 \\ Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил законодательно ограничить использование социальной сети Instagram суточной нормой, равной 1 часу. Запрет он предложил распространить на всех граждан России.

 Политик заявил, что использование Instagram бывает двух видов. Первый – это общение. Против него Милонов не имеет ничего против. Однако, по словам депутата, есть и другая сторона. «Это превращается в манию, маньячество либо бизнес», - комментирует сложившуюся обстановку политик. Он считает, что последнее определенно необходимо прекращать. Виталий Милонов возмущен, что блогеры берут деньги за публикацию постов, однако, не производят никаких отчислений в бюджет РФ.

По мнению депутата, одного часа в день вполне достаточно для среднестатистического пользователя, чтобы поделиться с подписчиками свежей фотографией «листиков, грибочков», а также поставить лайки понравившимся публикациям в ленте. При этом он упомянул, что возможно сделать исключение для профессиональных аккаунтов, которые связаны с деятельностью предприятий, которые платят налоги от своей деятельности.

Кроме того, Милонов высказал предположение, что зависимость от социальных сетей стремительно развивается у подростков во многом потому что ликвидировали пионерскую организацию и комсомол, которые ранее являлись активными институтами коммуникации.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание заслуженной артистки Украины.

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Жителей Омска напугал "повесившийся" у дороги электрик, который был жив

 Странное и, на первый взгляд, пугающее зрелище пришлось сегодня наблюдать жителям Омска....

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Пропадают скульптуры среди бела дня: с фигуры корабля на Среднеохтинском проспекте исчезли паруса

Очевидцы сообщают о повреждениях, которые были нанесены скульптурному изображению...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ