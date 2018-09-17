В Госдуме предложили ограничить использование Instagram 1 часом в день

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил законодательно ограничить использование социальной сети Instagram суточной нормой, равной 1 часу. Запрет он предложил распространить на всех граждан России.

Политик заявил, что использование Instagram бывает двух видов. Первый – это общение. Против него Милонов не имеет ничего против. Однако, по словам депутата, есть и другая сторона. «Это превращается в манию, маньячество либо бизнес», - комментирует сложившуюся обстановку политик. Он считает, что последнее определенно необходимо прекращать. Виталий Милонов возмущен, что блогеры берут деньги за публикацию постов, однако, не производят никаких отчислений в бюджет РФ.

По мнению депутата, одного часа в день вполне достаточно для среднестатистического пользователя, чтобы поделиться с подписчиками свежей фотографией «листиков, грибочков», а также поставить лайки понравившимся публикациям в ленте. При этом он упомянул, что возможно сделать исключение для профессиональных аккаунтов, которые связаны с деятельностью предприятий, которые платят налоги от своей деятельности.

Кроме того, Милонов высказал предположение, что зависимость от социальных сетей стремительно развивается у подростков во многом потому что ликвидировали пионерскую организацию и комсомол, которые ранее являлись активными институтами коммуникации.