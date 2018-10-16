ГИБДД предлагает ввести большие штрафы за опасное вождение

Сегодня, 13:27 \\ Общество

В ГИБДД разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым за опасное вождение водитель должен будет заплатить штраф 5 тысяч рублей.

Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Также он отметил, что в Госдуму внесены проекты других ведомств, направленные на улучшение безопасности дорожного движения. К примеру Министерство транспорта предложило увеличить штраф за неправильное движение через железнодорожные пути до 5 тысяч рублей.

Запрет на опасное вождение был введен в 2016 году, сейчас за него предусмотрена административная ответственность. Согласно ПДД, к опасному вождению относятся такие маневры на дорогах, как подрезание, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдение безопасной дистанции от впереди идущей машины, резкое торможение и препятствование обгону. Также на официальном сайте ведомства были опубликованы несколько видео, наглядно демонстрирующих примеры агрессивной манеры вождения.

В Госавтоинспекции выражают надежду, что поправки будут приняты до конца 2018 года.

Ранее Минфин предложил ввести в качестве коэффициента при расчете стоимости полиса ОСАГО оценку стиля вождения. Стоимость страховки для злостных нарушителей в таком случае может резко увеличиться.

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Автор - Анна Андреева
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