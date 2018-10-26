Мединский прокомментировал предложение назвать аэропорт в Омске в честь Егора Летова

Во время рабочей поездки в Омск министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал идею назвать омский аэропорт в честь покойного рок-музыканта Егора Летова.

Министр заявил, что называть аэропорт именем живого человека – дурная примета. Однако когда журналисты поправили его, напомнив, что Летов умер, Мединский ответил, что знает об этом. Он заявил, что граждане Омска должны сами принять решение относительно названия аэропорта, и добавил, что это должно объединить общество, а не расколоть.

Проект «Великие имена России» стартовал в октябре 2018 года. В рамках программы жители РФ сами выбирают, в честь каких деятелей будут названы 47 аэропортов страны. Приоритет отдают лицам, исторически связанным с конкретной территорией. Предложение назвать омский аэропорт именем Летова вызвало широкий общественный резонанс. Но несмотря на это, рок-музыкант не прошёл в финал. Как стало известно, в шорт-лист финалистов вошли Дмитрий Карбышев, Михаил Ульянов и Андрей Туполев. Последний этап голосования закончится 30 ноября.