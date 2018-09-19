Сахалин: публично унизившая ученицу педагог сама уволилась из школы

На Сахалине произошел громкий скандал, связанный с нарушением педагогом преподавательской этики. Учительница русского языка и летатуры из МАУ «СОШ № 1» города Холмска на глазах у всего класса очень резко отчитала и унизила школьницу за маленькую дырочку на одежде и называла её приемной дочерью в семье.

Запись во время урока сделал одноклассник потерпевшей. Видео попало в Сеть 11 ноября и вызвало широкий общественной резонанс. По факту случившегося немедленно был собран педагогический совет, а позже органы прокураторы провели проверку в школе. Однако провинившийся педагог уволилась «по собственному желанию» еще до принятия решения руководством образовательного учреждения.

По словам начальника управления образования Холмского района Татьяны Карнаух, учительница поняла, что дальше работать просто не сможет. Она публично извинилась перед ребенком и его родителями, а также перед всем классом и сказала, что была не права. Она уволилась сама».

Уже известно, в районном управлении образования состоялось совещание с директорами всех школ муниципального образования для предотвращения подобных скандальных инцидентов.