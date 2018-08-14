Парень из Швеции откормил свою невесту до 178 кг из-за любви к полноте

Необычную историю сегодня утром могли услышать зрители британского шоу This Morning. Рози и Джефф из Австралии рассказали, как девушка набрала около 80 кг лишнего веса ради своего возлюбленного.

Телеведующие известного британского шоу Филлип Скофилд и Рошель Хьюмс пригласили на программу влюбленную пару из Австралии и взяли у возлюбленных интервью об их истории. Оказалось, что 25-летний Джефф несколько лет назад зарегистрировался на сайте для знакомств, предназначенный для тех, кто любит полных людей. Там он познакомился с 23-летней девушкой по имени Рози. Некоторое время молодые люди просто общались. Но уже через полгода Джефф переехал к своей девушке в Австралию.

Рози набрала за 18 месяцев 76 кг, чтобы стать «идеальной» для своего молодого человека. Сейчас девушка весит 178 кг, при этом она утверждает, что чувствует себя уверенно и сексуально. Австралийка заявила, что после набора веса стала чувствовать себя даже более уверенно. Рози рассказала, что очень любит домашнюю еду, отдавая предпочтение большим порциям. Фрагмент передачи был опубликован на популярном видео-хостинге Youtube.

Возлюбленные рассказали, что они счастливы, отлично проводят вместе время, ходят в бассейн и отправляются в различные походы. Джефф и Рози в настоящий момент планируют свадьбу, которую сыграют уже в следующем месяце.