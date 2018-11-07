Актер Дуглас Рэйн скончался

Сегодня, 08:39 \\ Общество

В Канаде около Стафорда в местной больнице скончался Дуглас Рэйн, который являлся известным актером. Мужчине было 90 лет. Актер снялся в таких известных фильмах, как «2001 год: Космическая одиссея» при участии Стэнли Кубрика.

 Врачи сообщили, что смерть пришла к Рэйну от естественных причин. На данный момент у него дети и внуки, которые переживают эту утрату вместе.

О смерти артиста рассказали на Стафордском шекспровском театральном фестивале. В документе сообщили, что театр из Канады потерял великий талант.

В 1928 году Дуглас Рэйн появился на свет в городе Манитоба. Актер часто исполнял роли в театрах, а также в кино. Также мужчина озвучил бортовой компьютер HAL 9000 в фильме «2001 год: Космическая одиссея» в 1968 году. Данная роль стала значимой в жизни актера, именно в этот момент о нем узнала огромная часть людей.

 Ранее стало известно смерти известного актера Николая Румянцева, который известен многими ролями, сыгранными в детском киножурнале под названием «Ералаш». Причины смерти на данный момент не озвучивают.

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Автор - Дарья Андросова
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